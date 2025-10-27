El partit de Milei guanya les legislatives a l'Argentina i amplia la seva representació

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Llibertat Avanza (LLA), el partit del president argentí, Javier Milei, ha guanyat les eleccions legislatives parcials celebrades aquest diumenge i ha ampliat així la xifra de la seva bancada tant en la Cambra de diputats com al Senat en una jornada electoral en la qual ha rondat el 41 i el 42% dels vots, respectivament, convertint-se en el més votat.
En conseqüència, la formació que actualment ostenta l'Executiu ha aconseguit fer-se amb més de la meitat dels escons en joc en les cambres alta i baixa, en obtenir 13 dels 24 escons a triar al Senat i 64 dels 127 corresponents a la Cambra de diputats.
Quant a aquesta última, amb una participació del 67,9%i al 97,2% de l'escrutini, LLA s'ha fet amb el 40,8% de les paperetes, per davant de Força Pàtria, que s'ha quedat per sota del 24,3 i 31 escons, i d'altres formacions amb reduïts resultats entre les quals només Províncies Unides ha aconseguit el milió de vots, amb prou feines un 5% del total que li atorga també cinc diputats.