El partit de Le Pen titlla Rajoy de "racista" pels comentaris sobre la selecció francesa

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Reagrupament Nacional, partit de la líder ultradretana francesa, Marine Le Pen, ha titllat aquest dilluns l'expresident espanyol Mariano Rajoy de "racista" pels seus comentaris sobre la selecció de França de futbol que té "un altíssim nivell, això sí, sense francesos", i ha incidit que són uns comentaris que "tothom hauria de condemnar".
"El senyor Rajoy és un racista. Senzillament, les seves declaracions són escandaloses, vergonyoses i lamentables. Tothom les hauria de condemnar", ha afirmat Julien Odoul, diputat a l'Assemblea Nacional i portaveu de la formació de Le Pen, en una entrevista a France Info.
El portaveu ha atribuït aquests comentaris al fet que hi ha persones "obsessionades amb la raça" i que "consideren que el color de la pell i l'origen ho determinen tot".
"Això és totalment l'antítesi del projecte francès. El projecte francès consisteix en que hi ha tres colors: blau, blanc i vermell, sigui quin sigui l'origen o la religió de cadascú", ha afirmat Odoul sobre la polèmica suscitada per l'article de Rajoy en relació amb el partit de semifinals del Mundial de futbol que es disputa aquest dimarts entre França i Espanya.
En tot cas, Odoul ha subratllat que hi ha unes declaracions del president del Senat senegalès, Ousmane Sonko, en què "va dir exactament el mateix" després d'incidir que la victòria del França-Senegal en la primera fase seria la d'un "país africà de debò".
"Sonko també va fer uns comentaris racistes. No obstant això, observo que hi ha molta més indignació cap al senyor Rajoy, un dirigent espanyol, que cap al senyor Sonko, un dirigent senegalès", ha exposat.