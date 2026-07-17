El Partit Laborista anuncia Andy Burnham com a nou líder de la formació

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Andy Burnham ha esdevingut aquest divendres el nou líder del Partit Laborista britànic, en l'últim i definitiu pas abans del seu nomenament dilluns vinent com a primer ministre del Regne Unit, en la reeixida culminació de l'envit contra el seu afeblit predecessor, Keir Starmer, qui va acabar dimitint el passat 22 de juny després d'una successió plena de polèmiques.
El diputat per Makerfield i exalcalde del Gran Manchester, de 46 anys, s'ha presentat a les primàries sense rival i ha rebut les nominacions de 379 diputats laboristes i 23 més de sindicats i societats socialistes afiliats durant el congrés extraordinari del partit aquest divendres, celebrat a la seu del Congrés de Sindicats de Comerç.
Una convenció al centre de Londres que el mateix Burnham ha culminat amb un discurs en el qual s'ha presentat com una força unificadora interna i, a nivell nacional, com el redreçador dels "camins equivocats" que va agafar el país durant la dècada dels 80 durant el mandat de Margaret Thatcher: la privatització del poder econòmic i la centralització del poder polític.
"Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest, per a Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord", ha declarat Burnham, en el que ha definit com un moment "de parlar en nom de totes les regions del país i unir la gent en una causa comuna".