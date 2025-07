El partit del Govern japonès intenta remuntar el vol en les difícils eleccions al Senat d'aquest diumenge

Una nova derrota electoral posaria contra les cordes el primer ministre Ishiba enmig d'una emergència de la ultradreta

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Liberal Democràtic del primer ministre del Japó, Shigeru Ishiba, i el seu tradicional soci de govern, el Komeito, intentaran revalidar, davant d'una ultradreta emergent i una oposició tan animada com dividida, la seva majoria en les eleccions al Senat d'aquest diumenge després de la garrotada d'octubre a la cambra baixa de la Cambra de Representants, on es van quedar en minoria enfront del Partit Democràtic Constitucional de l'ex-primer ministre Yoshihiko Noda i la resta de formacions contràries.

En aquest escenari està per veure el resultat que obtindrà el nou partit d'ultradreta Sanseito ('Fes-ho tu mateix') que lidera Sohei Kamiya, una formació apareguda a l'ombra de la pandèmia i en canals de YouTube que aspira, en el millor dels pronòstics, a aconseguir entre deu i quinze dels 125 en joc (la cambra alta renova la meitat de la seva composició, un total de 248 escons, cada tres anys).

La coalició governant explica actualment amb 75 escons que no es disputen en aquestes eleccions. Per tant, la xifra clau a tenir en compte és de 50, la quantitat d'escons que la coalició ha de guanyar per mantenir la seva majoria. Els resultats ara mateix no estan gens clars. Una enquesta elaborada pel 'Mainichi Shimbun' (entre 80.980 persones del 12 al 13 de juliol), atorga a la coalició governant entre 31 i 55 escons, un ventall massa imprecís per fer pronòstics.

Controlar només una minoria d'escons a totes dues cambres obligaria el govern --que ja ha de fer concessions a l'oposició per a cada projecte de llei a la cambra baixa-- a cedir poders legislatius a una oposició embravida.

L'ambient preelectoral s'ha caracteritzat per expectacions per sobre del normal, segons aventuren les dades sobre la votació anticipada publicades pel Ministeri d'Interior. En total, del 4 al 13 de juliol van emetre vot 9,8 milions de persones, o el 9,48% de l'electorat, un augment de més de dos milions de persones pel que fa a les eleccions a la cambra alta de fa tres anys, la qual cosa representa un increment del 26,9%.

Un mal resultat a les eleccions a la cambra alta no provocaria immediatament un canvi de govern, però podria desencadenar un canvi de lideratge del PLD o la reagrupació d'una coalició governant. Els grups d'oposició tenen la moral pels núvols després de la seva gran victòria d'octubre, però estan massa dividits per afrontar aquests comicis des d'una postura comuna de força.

L'opció d'obrir la coalició a altres partits --com Nippon Ishin no Kai, el Partit Democràtic Popular o, potencialment, el mateix Partit Democràtic Constitucional del Japó-- té inconvenients i posaria de manifest la fragilitat del govern, opina el diari 'Japan Times'. Les grans coalicions al Japó, apunta el mitjà, no tenen una història afortunada, com ho demostren els fallits exemples d'una coalició de vuit partits contra el PLD el 1993 i un pacte tripartit entre el PLD, el Komeito i el Partit Liberal a finals de la dècada del 1990.