El partit de Farage supera per primera vegada en un sondeig els tories

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Un sondeig d'intenció de vot per a les eleccions legislatives del 4 de juliol al Regne Unit ha situat per primera vegada el partit Reforma, liderat pel populista Nigel Farage, per davant del Partit Conservador, que actualment ocupa el govern.

L'enquesta, elaborada per YouGov per a 'The Times', manté com a clars favorits els laboristes, amb una intenció de vot del 37 per cent, però situa en segon lloc el partit de Farage, amb un 19 per cent, un punt per sobre dels tories.

Per Farage, el creixement de la seva formació en els sondejos demostra que ara Reforma és "l'oposició als laboristes", en un intent per consolidar-se com a alternativa, informa Sky News.

Al primer ministre, Rishi Sunak, el 'sorpasso' l'ha enxampat en plena cimera de líders del G7 a Itàlia, des d'on ha sortit al pas de l'enquesta per advertir que "votar per Reforma suposaria donar un xec en blanc als laboristes".

"Estem a mig camí de les eleccions i lluitarem dur per cada vot", ha afirmat Sunak, que ho té complicat per continuar vivint a Downing Street. "L'única enquesta que importa és la del 4 de juliol", ha esgrimit en unes declaracions als periodistes.