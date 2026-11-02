El Partit Demòcrata de Michigan expulsa Haley Stevens i fa costat a Abdul El-Sayed

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El Partit Demòcrata de l'estat de Michigan ha expulsat la candidata al Senat Haley Stevens per haver demanat el vot per al republicà Mike Rogers en les eleccions legislatives de dimarts, i la cúpula demòcrata a Washington ha declarat el seu suport incondicional a l'home que la va derrotar en les primàries del partit, Abdul El-Sayed.
"La congressista Stevens ja no és membre del Partit Demòcrata de Michigan i no ho serà en el futur", ha reblat el president de la formació a l'estat, Curtis Hertel, en un missatge a les xarxes socials poques hores després que l'excandidata hagi sacsejat les eleccions en anunciar el seu vot per a Rogers després de mesos de desavinences amb El-Sayed.
Stevens, que va rebre un suport econòmic important del comitè d'acció política del lobby jueu AIPAC, va protestar contra un vídeo de la campanya d'El-Sayed en què criticava el finançament militar nord-americà a Israel durant la guerra de Gaza.
En resposta, la campanya d'El-Sayed (que s'ha cansat de desmentir les acusacions d'antisemitisme) va demanar a l'excandidata que s'abstingués de participar en els actes programats fins a la votació.
Per tot plegat, la congressista va demanar en públic el vot per a Mike Rogers. "El que som com a habitants de Michigan no és odi, i això no és el que estem rebent del nostre candidat demòcrata en aquest moment", va manifestar Stevens.