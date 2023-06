El partit conservador grec Nova Democràcia aconsegueix la majoria absoluta, segons una enquesta a peu d'urna

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El partit conservador Nova Democràcia (ND, 40-44% i 158 escons) del primer ministre Kyriakos Mitsotakis ha aconseguit una clara victòria i la majoria absoluta que li permetria governar en solitari, segons una enquesta a peu d'urna publicat per la televisió pública ERT.

Molt per darrere se situa la Coalició de l'Esquerra Radical (SYRIZA, 16,1-19,1% i 45 escons), segons l'estudi de Premi, Alco, Marc, Metron Analysis i MRB, que situa a l'històric Partit Socialista Panhelénico (PASOK, 10-13% i 29 seients).

Més enrere queden el Partit Comunista de Grècia (KKE, 7,2-9,2% i 21 llocs), la formació ultradretana Espartanos (4-6% i 13 llocs), el partit ultraconservador Solució Grega (2,3-4,3% i 9 places), el fonamentalista cristià Niké (Victoria, 2,3-4,3 i 9 diputats), la fromación d'esquerra Rumb a la Llibertat (2-4% i 8 escons) i el Front Europeu de Desobediència Realista (MERA25, 2-4% i 8 representants).

Fonts de Nova Democràcia han demanat esperar els resultats oficials. "Estem esperant els resultats. Sembla que ND es garanteix l'autonomia. Això ens fa sentir una major responsabilitat encara per complir les expectatives de la ciutadania que ha dipositat la seva confiança en Nova Democràcia i en Kyriakos Mitsotakis", ha afirmat la font en declaracions recollides pel diari 'Kathimerini'.

"Els propers dies no són dies de celebració, sinó dies de treball. No hi ha temps per a l'autocomplaença. No podem malgastar ni un sol dia", ha afegit.

SYRIZA, segona força política segons el sondeig, no ha reaccionat de moment, però sí ho ha fet el PASOK a través d'Harilaou Trikoupi. "Aquesta votació demostra que el PASOK torna i que està recuperant els vincles de confiança amb la ciutadania progressista", ha ressaltat.

"La gran aposta del PASOK és convertir-se en una oposició progressista fiable", ha apuntat. A més ha alertat de la presència de partits d'ultradreta pel que ha destacat el paper del seu partit com a "bastió democràtic".