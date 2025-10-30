El partit de centreesquerra D66 i la ultradreta de Wilders empaten en les eleccions dels Països Baixos

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit de centreesquerra Demòcrates 66 (D66) i l'ultradretà Partit de la Llibertat (PVV) de Geert Wilders han quedat empatats a 26 escons, més que cap altra formació, en les eleccions legislatives anticipades que s'han celebrat aquest dimecres als Països Baixos.
Amb gairebé el 97% del vot escrutat, D66 ha passat de nou a 26 escons, mentre que PVV ha caigut a la mateixa xifra des dels 37 assolits en els anteriors comicis. Mentrestant, el partit de centredreta Crida Demòcrata Cristiana (CDA) ha aconseguit 18 legisladors, enfront dels cinc que tenia, segons la projecció de l'agència nacional ANP recollida per la cadena pública ENS.
D'altra banda, els governamentals Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD, liberal) i Moviment Camperol-Ciutadà (BBB, conservador) han tingut resultats lleugerament pitjors després de la legislatura en el poder: el VVD ha obtingut 22 escons, dos menys dels quals tenia, mentre que el BBB ha perdut tres i s'ha quedat en quatre.