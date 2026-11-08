El partit àrab Raam recolzaria un govern d'Eisenkot a Israel fins i tot sense un acord de coalició

Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press
MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El partit àrab-israelià Raam ha anunciat que recolzarà a Gadi Eisenkot, líder del partit Yashar, com a primer ministre d'Israel fins i tot si no es tanca primer un acord de coalició, segons ha informat el diari israelià 'Haaretz'.
Raam compta amb vuit vots en la Knesset o Parlament israelià, la qual cosa aproparia als partits afins a Eisekot, que controlen 48 escons dels 120 que conformen la Càmera, als 61 diputats necessaris per aconseguir una majoria.
La Llista Conjunta, l'altre partit àrab-israelià, té uns altres onze escons i també s'ha mostrat favorable a un govern d'Eisenkot, encara que la seva postura oficial fins al moment és l'abstenció, no el vot a favor.
El partit, segons la notícia publicada per 'Haaretz' citant fonts de la formació, voldria evitar que Eisenkot hagi de dependre del partit ultraortodoxo Judaisme Unit de la Torà
Com a primer pas, tant Raam com la Llista Conjunta esperen que es triï a un nou president de la Knesset a pesar que des del partit Yashar d'Eisenkot el discurs oficial és que rebutgen dependre dels partits àrabs.
Aquest mateix dissabte el president israelià, Isaac Herzog, ha anunciat que encarregarà a Eisenkot la formació de govern després de la ronda de consultes de la setmana passada que li va servir per concloure que 67 dels 120 diputats de la Knesset "van recomanar al president Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot rebés l'encàrrec de formar govern". Uns altres 46 diputats van demanar que encarregués la formació de govern al primer ministre sortint, Benjamin Netanyahu.