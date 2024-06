La participació al migdia en la primera volta de les legislatives de França puja més de set punts respecte del 2022

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

La taxa de participació al migdia de la primera volta de les eleccions legislatives d'aquest diumenge a França ha pujat més de set punts en comparació amb els comicis de fa dos anys, segons la primera valoració del Ministeri de l'Interior.

A les 12.00 la participació provisional se situa en el 25,9 per cent respecte del 18,4 per cent de fa dos anys a aquesta mateixa hora, 7,5 punts percentuals més.

La jornada de votació està transcorrent gairebé sense incidents mentre alguns dels candidats més destacats ja han dipositat la seva papereta, com el líder de la ultradretana Agrupació Nacional i possible gran triumfador d'aquests comicis d'acord amb els sondejos, Jordan Bardella, que ha dipositat la seva papereta a Garches, Alts del Sena.

Manuel Bompard, el coordinador nacional del partit d'esquerres La França Insubmisa --puntal de l'anomenat Nou Front Popular, una aliança concebuda per combatre l'emergència de Bardella i la seva formació-- també ha dipositat la seva papereta a Marsella.

No obstant això, cal destacar uns fets que han tingut lloc a Niça, on un simpatitzant del president del partit conservador dels Republicans, Eric Ciotti, ha intentat bloquejar l'accés a un col·legi electoral després de denunciar la falta d'observadors de mesa, tot i que sí que existien el nombre mínim de quatre representants requerits per la llei electoral.

L'home ha procedit a agredir el president del col·legi electoral d'un cop de puny, la qual cosa ha provocat la detenció immediata de l'individu. Ciotti ha descrit l'incident com a "desafortunat, però insignificant". L'alcalde niçard, Christian Estrosi, ha reaccionat a les seves paraules: "Si el senyor Ciotti creu que és un incident trivial, això deixa ben clara la seva idea de la democràcia", ha dit l'alcalde, antic membre dels Republicans i ara representant del també conservador Horitzons.

Després, Ciotti ha acabat defensant l'actuació policial i expressant la seva solidaritat amb el president del col·legi, relata 'Le Figaro'.