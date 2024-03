La participació en les eleccions presidencials russes ja supera la dels comicis del 2018, segons la Comissió Electoral

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

La participació en les eleccions presidencials que conclouen aquest diumenge a Rússia ja ha arribat al 70,81 per cent fins a les 15.45 d'aquest diumenge (hora de Moscou, les 13.45 a Espanya) després de dos dies complets de votació, segons les últimes estimacions presentades per la Comissió Electoral Central del país i recollides per Interfax.

Aquest percentatge, que segons la cap de la Comissió, Ella Pamfilova, ja supera el registrat el 2018; uns comicis que van registrar una participació total del 67,5 per cent.

La participació electoral només a Moscou també ha superat la del 2018 amb un 61,99 per cent fins a les 15.00 (les 13.00) de nou segons les dades de la Comissió.

D'altra banda, el Ministeri de Desenvolupament Digital de Rússia ha informat que un 90 per cent dels ciutadans registrats en el format de vot electrònic ja han dipositat la seva papereta virtual, segons un comunicat recollit per l'agència russa TASS.

Cal esperar que els primers resultats de les enquestes a peu d'urna comencin a aparèixer poc després que acabi la votació a Kaliningrad, la regió més occidental de Rússia, al voltant de les 21.00 de la nit d'aquest diumenge (hora de Moscou, les 19.00 a Espanya).