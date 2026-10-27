La participació en les eleccions d'Israel supera el 31% al migdia, la més alta des del 1977

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Comitè Central Electoral d'Israel ha informat aquest dimarts que el nivell de participació en les eleccions legislatives del país se situa en el 31,5% al migdia, la qual cosa suposa la més alta a aquesta hora des del 1977.
En total, 2,3 milions d'israelians ja han dipositat el seu sufragi a les 12.00 hores del migdia, la qual cosa apunta a una alta participació, ja que es tracta de la dada més elevada en gairebé 40 anys, segons informen els mitjans israelians.
A aquesta hora tant el primer ministre, Benjamin Netanyahu, com el seu principal rival, l'antic cap de l'exèrcit Gadi Eisenkot, han dipositat el vot en una jornada en la qual més de 7,3 milions d'israelians estan cridats a les urnes.
En aquestes eleccions, Netanyahu es juga la continuïtat en el poder després de quatre anys marcats per l'atac terrorista de Hamas el 7 d'octubre del 2023 davant un bloc heterogeni de forces que, encapçalats per Eisenkot, el pretén desbancar i posar fi al govern més situat a la dreta que ha tingut Israel des que es va crear el 1948.