El Parlament de Veneçuela aprova per unanimitat la llei d'amnistia

Europa Press/Contacto/Marcos Salgado
MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Veneçuela ha aprovat aquest dijous per la nit la llei d'amnistia impulsada per la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, que obre la porta a excarcerar als qui hagin comès delictes des del 1999.
El projecte ha tirat endavant amb els vots de la unanimitat de la cambra dirigida per Jorge Rodríguez, qui ha aprofitat per "saludar i felicitar l'actitud, la disposició, la força i l'esperit de convivència que ha demostrat aquesta comissió especial", així com els membres de l'Assemblea Nacional.
Els diputats han aprovat la iniciativa en la seva segona lectura, que va ser ajornada enmig de les discrepàncies entre l'oficialisme i l'oposició per un dels articles del text que apuntava al fet que els beneficiaris s'haguessin de posar "a dret", és a dir, a la disposició de les autoritats pertinents, però, malgrat això, durant la primera sessió parlamentària, els diputats van aprovar per unanimitat fins a altres sis articles de la denominada Llei d'Amnistia per a la Convivència Democràtica.