El Parlament sud-coreà no aconsegueix la majoria per fer cessar el president Yoon Suk-yeol

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

La moció presentada per l'oposició de Corea del Sud per intentar fer cessar el president del país, Yoon Suk-yeol, per declarar el dimarts la llei marcial, no ha aconseguit al Parlament la majoria necessària per tirar endavant, després que el partit governant ha salvat el mandatari malgrat les crítiques abocades contra ell aquests últims dies.

Perquè la mesura fos aprovada, era necessari el suport de 200 dels 300 legisladors que conformen l'Assemblea Nacional, així com que estiguessin presents més de la meitat dels parlamentaris. Cap dels requisits s'ha complert, ja que la immensa majoria dels diputats oficialistes han sortit de l'hemicicle i només hi ha hagut 195 paperetes.

El president de l'Assemblea Nacional, Woo Won-shik, ha llançat en va un al·legat perquè tornessin al ple i així aconseguir el quòrum, si bé només uns pocs han decidit trencar la línia del partit i han tornat, entre aplaudiments dels legisladors que sí que estaven presents.

La incertesa per la fugida de desenes de diputats ha portat al fet que la votació hagi quedat de fet oberta durant diverses hores, ja que tècnicament hi havia marge fins a les 00.48 (hora local) del diumenge, 72 hores després del moment exacte en què l'oposició va presentar la moció. Woo, en vista de la paralització del procés, ha renunciat finalment a esgotar el termini.

NO S'INVESTIGARÀ LA PRIMERA DAMA

El Partit del Poder Popular de Yoon sí que ha participat en una votació prèvia en la qual es plantejava l'obertura d'una investigació sobre la primera dama Kim Keon-hee, per la presumpta manipulació de les accions d'una empresa d'importació d'automòbils i la influència en la designació de candidats electorals.

No obstant això, aquesta iniciativa tampoc ha prosperat, ja que ha aconseguit 198 dels 200 vots requerits per llei. Els altres 102 diputats han votat en contra de la creació de la comissió, malgrat que sis membres de l'ala oficialista aparentment han trencat la línia de partit.

PROTESTA MASSIVA

Una multitud s'ha concentrat aquest dissabte als voltants del Parlament per reclamar la dimissió o el cessament de Yoon, que hores abans ha pronunciat un discurs per demanar "disculpes sinceres" per decretar dimecres la llei marcial després de l'agreujament de la disputa política amb l'oposició.

La Policia estima que prop de 150.000 persones han participat en la protesta, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins al milió, segons l'agència de notícies Yonhap. També s'ha celebrat una altra protesta alternativa de suport a Yoon, amb una assistència considerablement inferior.

"La declaració de la llei marcial va néixer de la desesperació com a president", ha justificat el president, en un discurs en el qual ha promès que "mai" tornarà a imposar una mesura similar. El decret amb prou feines va estar vigent unes hores, ja que l'Assemblea Nacional el va tombar dimecres de matinada entre escenes de militarització als carrers de Seül i fins i tot al Parlament.