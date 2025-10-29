El Parlament portuguès aprova la pèrdua de ciutadania com a pena accessòria per delictes greus

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Portugal ha aprovat aquest dimarts una proposta de llei per introduir una esmena al Codi Penal que contempla la pèrdua de la nacionalitat com a pena accessòria per delictes greus, recolzada per la coalició conservadora del Partit Socialdemòcrata (PSD) del primer ministre, Luís Montenegro, i el CDS-Partit Popular, així com per la ultradretana Chega i per Iniciativa Liberal.
Amb 157 vots a favor enfront d'amb prou feines 64 en contra, conservadors, ultradretans i liberals han format una majoria de dos terços a la cambra, malgrat necessitar amb prou feines la majoria absoluta, i han aprovat així una norma que faculta als magistrats a imposar com a pena accessòria la pèrdua de la nacionalitat portuguesa a aquella persona "que hagi estat condemnada amb una pena de presó efectiva de durada igual o superior a quatre anys", segons ha recollit l'agència Lusa.
La norma s'aplicarà en els casos en els quals els actes delictius s'hagin comès "dins dels deu anys següents a l'adquisició de la nacionalitat i si l'autor és nacional d'un altre Estat", anul·lant així la possibilitat que un ciutadà es converteixi en apàtrida com a conseqüència de la hipotètica pena accessòria.