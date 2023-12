El Parlament de Polònia tomba el govern de Morawiecki i obre el camí a Tusk

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, no ha obtingut aquest dilluns la confiança del Parlament, per la qual cosa la cambra haurà d'elegir un candidat alternatiu per formar govern, previsiblement el líder de l'oposició, Donald Tusk, que encapçala Plataforma Cívica.

La votació, que s'ha saldat amb 266 vots en contra i 190 a favor, s'ha produït després que el primer ministre polonès ha defensat la seva gestió al govern durant un llarg discurs en què ha parlat de polítiques fiscals i d'inflació, segons ha recollit l'agència de notícies PAP.

Tusk compta amb prou suports entre els legisladors i espera que l'executiu es pugui formar dimecres, després d'haver demanat en la ronda de contactes amb el president polonès, Andrzej Duda, que no designés Morawiecki com a primera opció per evitar aquestes setmanes d'interinitat.

Morawiezki, aspirant a la prefectura de govern per la coalició Dreta Unida, va guanyar les eleccions amb 194 diputats però lluny --fins i tot amb el suport dels 18 diputats de l'extrema dreta-- dels 231 suports necessaris per formar govern.

Per la seva banda, l'ex-primer ministre Tusk, al capdavant de Plataforma Cívica, va 157 obtenir diputats que, sumats als 65 de Tercera Via i els 26 de l'Esquerra, servirien per impulsar una coalició de govern que desbanqui Morawiecki i les seves polítiques ultraconservadores.