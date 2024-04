El Parlament de Polònia dona un primer aval a la liberalització de l'avortament

Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La cambra baixa del Parlament de Polònia ha aprovat aquest divendres quatre propostes amb les quals el govern de Donald Tusk vol ampliar el dret a l'avortament, i introduir per exemple una llei de terminis que permeti girar full a una de les normatives europees més restrictives en matèria de la interrupció voluntària de l'embaràs.

El primer ministre, Donald Tusk, ha aplaudit el resultat de la votació, i ha al·legat que el que està en joc no té tant a veure amb la medicina com amb els drets humans. Així, ha defensat treballar perquè les dones "no sentin que són objecte d'atacs" i tinguin dret a decidir sobre els seus propis cossos, segons informa la seva oficina.

Tusk admet que el camí fins a l'aprovació final serà "difícil". No en va, la reforma ja ha generat polèmica dins la majoria que lidera Coalició Cívica i en el tram final del recorregut se situa el president, Andrzej Duda, aliat del partit Llibertat i Justícia (PiS) i amb potestat per vetar el text.

Actualment, Polònia té una de les regulacions més restrictives d'Europa sobre l'avortament, amb un sistema de supòsits que només autoritza la interrupció de l'embaràs en casos de violació o quan la vida o la salut de la gestant corre perill. La pressió en aquest àmbit es va endurir encara més arran d'una sentència del Tribunal Constitucional.