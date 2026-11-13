El Parlament neerlandès aprova per la mínima la reforma fiscal que amenaça amb trencar la coalició governant

Shao Haijun / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Càmbra de Representants dels Països Baixos ha aprovat amb una ajustada majoria de marcada tendència esquerrana un pla fiscal que inclou un augment d'impostos per a les rendes molt altes, una esmena presentada pels partits PRO i Volt i pactada amb dos dels tres membres de la coalició que governa en minoria, el partit de centreequerra Demòcrates 66 (D66) --al que pertany el primer ministre, Rob Jetten-- i la Trucada Demòcrata Cristiana (CDA), de tall conservador.
No obstant això, ha aprofundit en la crisi que travessa aquesta aliança completada pel liberal-conservador Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) --segona formació amb més escons de la coalició--, que ha reiterat la seva oposició al projecte votant en contra de la seva aprovació, segons ha recollit la radiotelevisió pública neerlandesa ENS.
Davant el pacte aconseguit pels socis de Govern, VVD va denunciar una violació del pacte de coalició per part d'aquestes formacions, negant-se a col·laborar per donar llum verda a la reforma esmenada.