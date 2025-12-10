El Parlament de Mèxic aprova la prohibició "total" de vapejadors i cigarrets electrònics

Europa Press/Contacto/Donat Sorokin - Arxiu
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El Parlament de Mèxic ha aprovat aquest dimarts per la nit la prohibició total dels cigarrets electrònics, vapejadors i dispositius equivalents, establint penes de presó de fins a vuit anys per la seva comercialització.
La norma ha tirat endavant amb 324 vots a favor, 129 en contra i zero abstencions en una càmera de majoria oficialista, que ha donat així 'llum verda' a un dictamen, "que deriva d'una iniciativa presentada" per la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, segons recull l'òrgan legislatiu a la seva pàgina web.
Els diputats han materialitzat així una reforma constitucional imposant penes "d'un a vuit anys de presó i multa equivalent de 100 a 2.000 vegades el valor diari de la Unitat de Mesura i Actualització", això és, entre 11.314 pesos i 226.280 pesos (uns 534 a 10.686 euros).