El Parlament israelià aprova la nova llei de pena de mort que s'aplica només a palestins

Adalah denuncia que la nova llei "és una de les més violentes i discriminatòries" de la legislació d'Israel
MADRID, 30 març -
La Knesset o Parlament israelià ha aprovat aquest dilluns per 64 vots enfront de 48 la Llei de Pena de Mort per a Terroristes, una reforma legal que contempla l'aplicació de la pena de mort per ahorcamiento i en secret pel delicte de terrorisme, però només per a palestins, ja que exclou a qualsevol ciutadà d'israel, la qual cosa ha estat criticat pel seu caràcter discriminatori.
La norma només s'aplica en els tribunals militars de Cisjordània, que només jutgen a acusats palestins, ja que els israelians, fins i tot els colons, són jutjats en tribunals civils.
El text formalment preveu que s'apliqui a tota la ciutadania, però en un dels seus articles especifica que només s'aplicarà a els qui "causin intencionadament la mort d'una persona amb l'objecte de negar l'existència de l'Estat d'Israel", una definició que exclou en la pràctica a qualsevol individu de creences sionistes, fins i tot encara que hagi perpetrat actes similars.
A més limita enormement la discreció judicial, permet les execucions secretes per ahorcamiento i imposa un règim de gairebé total aïllament als condemnats a mort.
La llei permet imposar la pena de mort per majoria simple del tribunal i no per unanimitat, com era obligatori fins ara. A més elimina el dret d'apel·lació.
Encara que la pena de mort no s'aplicarà retroactivament als detinguts en els atacs del 7 d'octubre de 2023, la Knesset està tramitant una altra iniciativa legislativa que sí preveu aquest càstig 'a posteriori'.
El projecte de llei ha estat aprovat en votació després de gairebé dotze hores de debat. "És un dia de justícia per a les víctimes i un dia de dissuasió per als nostres enemics. No més portes giratòries per als terroristes, sinó decisions clares. Qui tria el terrorisme, tria la mort", ha destacat el ministre de Seguretat Nacional i líder del partit ultradretà Poder Jueu, Itamar Ben Gvir, segons recull el diari 'The Times of Israel'.
Ben Gvir ha estat el principal impulsor de la reforma legal, que finalment ha estat recolzada pel partit Likud del primer ministre, Benjamin Netanyahu, que ha estat present en la votació, i pel partit Yisrael Beitenu, en l'oposició. Igualment han recolzat la norma els partits ultraortodoxos Shas i Judaisme Unit de la Torà.
CRÍTIQUES D'ORGANITZACIONS DE DDHH
"Aquesta llei institucionalitza l'assassinat estatal i a sang freda d'individus que no suposen cap tipus d'amenaça. Està dissenyada per aplicar-se només als palestins, la qual cosa viola el principi fonamental d'igualtat i prohibició de discriminació racial", ha denunciat el director legal del Centre Legal per als Drets de la Minoria Àrab a Israel, Adalah, Suhad Bishara.
El grup recorda que aplicar la legislació interna israeliana a palestins residents a Cisjordània "és una flagrant violació del dret internacional" perquè la Knesset "no té autoritat per legislar sobre la població ocupada". Per això Adalah ha avançat que recorrerà la norma davant del Tribunal Suprem israelià "com custión de màxima urgència".
Adalah denuncia que la nova llei "és una de les més violentes i discriminatòries" aprovades a Israel. "Incompleix una sèrie de normes internacionals i la seva aplicació podria suposar un crim de guerra. La seva aprovació és un nou pas en l'escalada letal de la tortura sistemàtica contra els palestins sota detenció israeliana tan àmpliament documentada", ha ressaltat Adalah.