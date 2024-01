El Parlament iraquià vota president en una legislatura centrada en la sortida de la coalició internacional

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El Parlament iraquià ha començat a votar aquest dissabte per triar nou president després de dos mesos de vacant i de cara a una legislatura que té com a principal objectiu formalitzar d'una vegada la sortida del país de la coalició internacional.

El Tribunal Suprem de l'Iraq va confirmar, el passat 14 de novembre, el cessament del fins llavors president de la cambra, Mohamed al-Halbusi, acusat de falsificar la dimissió del diputat sunnita Laiz al-Dulaimi, que al seu torn va negar haver signat cap document sobre aquest tema, en un nou episodi d'un llarg feu entre tots dos.

Al-Halbusi, cal recordar, va expulsar Al-Dulaimi l'abril del 2022 del partit Progrés (Al-Takadum en àrab), del qual és líder, pel seu incompliment de les directives del partit, a més de la seva violació dels reglaments interns. El diputat iraquià es va presentar a les eleccions parlamentàries l'octubre del 2021.

Des de la destitució d'Al-Halbusi, el vicepresident del Parlament, Mushin al-Mandalaui, s'ha encarregat de portar el dia a dia dels assumptes de la cambra, la prioritat fonamental de la qual de cara al 2024, va assegurar dissabte passat, consistirà a certificar la sortida del país de la coalició internacional contra l'Estat Islàmic després de l'anunci del primer ministre de l'Iraq, Mohamed Shia al-Sudani, d'organitzar una comissió bilateral a aquest efecte.

La tensió entre Bagdad i Washington ha augmentat significativament després de l'atac aeri nord-americà de principis de mes a la capital iraquiana, Bagdad, contra la coalició de grups armats proiranís de les Forces de Mobilització Popular (FMP), una organització que el Govern iraquià considera pràcticament integrada en l'exèrcit regular.

L'atac dels Estats Units va tenir lloc durant les commemoracions de l'aniversari del líder milicià iraquià Abu Mahdi al-Muhandis, que va ser cap adjunt de les FMP i comandant de Kataib Hezbollah, un dels grups armats més destacats de la coalició armada, en un altre atac nord-americà el 2020 a Bagdad, que va provocar la mort del considerat com a arquitecte de la política militar exterior de l'Iran, el general Qasem Soleimani.

En resposta a l'anunci d'Al-Sudani, el Departament de Defensa dels Estats Units va negar a principis d'aquesta setmana qualsevol intenció de retirar les seves tropes de l'Iraq. "Continuem molt centrats en la missió de derrotar l'Estat Islàmic sota la Coalició Internacional contra l'Estat Islàmic, mentre assessorem i ajudem els iraquians. Com ens han sentit dir moltes vegades, hi som per invitació del Govern de l'Iraq", ha declarat el portaveu del Pentàgon, el general Patrick Ryder, en una roda de premsa.