El Parlament Europeu reclama 3,5 milions d'euros a Agrupació Nacional per la trama d'assistents parlamentaris

MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu ha exigit oficialment 3,5 milions d'euros per danys i perjudicis al partit d'extrema dreta francès Agrupació Nacional, així com a la vintena de persones condemnades en el cas dels assistents parlamentaris dels eurodiputats d'aquesta formació.

La institució europea exigeix al partit de Marine Le Pen aquesta quantitat, si bé el dany total ascendeix a 4,5 milions d'euros, perquè Agrupació Nacional ja ha pagat un milió d'euros durant el procés, ha informat aquest dimarts la cadena de televisió BFMTV.

La suma, recollida en la sentència emesa a finals de març, inclou 80.000 euros en honoraris dels advocats, 200.000 com a indemnització per danys morals i altres 3,2 milions per danys econòmics.