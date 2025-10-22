El parlament d'Israel dona el primer vistiplau al projecte de llei per annexionar Cisjordània

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El parlament d'Israel ha aprovat en lectura preliminar el projecte de llei per annexionar Cisjordània, una votació que ha tirat endavant per un estret marge i que no ha comptat amb el suport del Likud, el partit del primer ministre, Benjamin Netanyahu.
El text, que encara s'ha de sotmetre a tres lectures més, passa ara a mans de les comissions parlamentàries d'Exteriors i Defensa, en espera de superar novament l'aval del ple de la cambra abans de convertir-se en llei.
Tots els diputats del Likud hi han votat en contra llevat de Yuli-Yoel Edelstein, que ha trencat la disciplina de partit per votar-hi en contra, fet que ha decantat el resultat a favor de la mesura, justament quan el vicepresident nord-americà, JD Vance, està de visita a Israel.
Aquesta decisió podria suscitar crítiques per part de l'administració del president nord-americà, Donald Trump, que s'ha mostrat contrari a aquesta annexió i ha defensat la importància que el pla de pau a Gaza presentat per Washington es consolidi.