El Parlament d'Hongria ratifica l'entrada de Suècia a l'Aliança Atlàntica

El Parlament d'Hongria ha ratificat aquest dilluns com estava previst l'entrada de Suècia a l'OTAN, després que el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, va avançar divendres que es prendrien les decisions necessàries per confirmar aquesta adhesió després de tancar un acord comercial en matèria de seguretat.

"Acullo amb satisfacció la votació del Parlament hongarès per ratificar l'entrada de Suècia a l'OTAN", ha celebrat el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, a través d'un missatge en el seu compte d'X.

"Ara que tots els aliats ho han aprovat, Suècia esdevindrà l'aliat número 32 de l'OTAN. La integració de Suècia ens farà a tots més forts i més segurs", ha recalcat.

La votació al Parlament hongarès s'ha saldat favorablement amb els únics vots negatius dels sis representants del Moviment Nostra Pàtria, segons recull el diari 'Magyar Hirlap'.

Amb aquest vistiplau, Suècia salva així l'últim escull per entrar a l'OTAN, després de les primeres reticències de Turquia, que va acusar els nòrdics d'acollir grups kurds considerats terroristes per Ankara, i Hongria, a qui no va agradar gens les crítiques sueques al seu sistema democràtic.