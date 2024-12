El Parlament de Corea del Sud demana l'aixecament de la llei marcial decretada pel president

MADRID 3 des. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional de Corea del Sud, controlada per l'oposició, ha votat una moció per sol·licitar al president, Yoon Suk-yeol, que derogui la llei marcial decretada aquest dimarts, un pas legislatiu que en teoria hauria d'implicar la fi de les mesures excepcionals.

La Constitució concedeix al president la facultat de decretar la llei marcial per "necessitats militars" o per "mantenir la seguretat i l'ordre públic, però també estipula que ha de notificar aquesta decisió a l'Assemblea. Si la cambra així ho requereix per majoria, el president ha de fer marxa enrere, recull l'article 77 de la Carta Magna.

Els diputats han votat en contra de la llei marcial en una sessió extraordinària celebrada entre escenes de caos tant dins com fora de la seu del principal òrgan legislatiu de Corea del Sud, informa l'agència de notícies Yonhap.