El Parlament de Corea del Sud aprova la moció de destitució contra el president interí, Han Duck Soo

MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional de Corea del Sud ha aprovat aquest divendres una moció de destitució contra el president interí, Han Duck Soo, qui ocupava el càrrec des de fa dues setmanes, quan va substituir al mandatari Yoon Suk Yeol, apartat per la seva polèmica decisió d'imposar la llei marcial al país asiàtic.

L''impeachment' contra Han ha estat aprovat amb 192 vots a favor i cap en contra, després que el president de l'Assemblea Nacional, Woo Won Shik, decidís que la moció podia ser aprovada amb una majoria simple, segons ha informat l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

Així, Woo va rebutjar els arguments del partit governamental, el Partit del Poder Popular (PPP), sobre que el cas es tractés d'un 'impeachment' a un president, la qual cosa requeria una majoria de dos terços, la qual cosa equivalia a 200 suports.

De fet, el PPP ha protestat contra la votació i ha assegurat que el resultat és invàlid argumentant que la majoria simple és usada per a les mocions de destitució contra ministres, no contra presidents. No obstant això, Han ha dit que "respecta" la decisió.

"Per no afegir més confusió i incertesa, suspenc les meves funcions, en línia amb les lleis rellevants, i espero una ràpida i sàvia decisió del Tribunal Constitucional", ha manifestat Han en un comunicat, en referència al fet que la cort ha de validar la mesura, igual que ha de fer encara amb la destitució de Yoon.

Han es converteix així en el primer president interí en ser destituït en la història de Corea del Sud. Després de l'èxit de la moció, el càrrec hauria de ser assumit pel ministre de Finances, Choi Sang Mok, segons la legislació del país asiàtic.

L'opositor Partit Democràtic (PD), que compta amb 170 dels 300 escons del Parlament, va presentar la moció el dijous després que Han afirmés que no nomenaria a cap jutge del Tribunal Constitucional per ocupar els tres llocs vacants a l'organisme --amb un total de nou membres-- fins que els partits polítics aconsegueixin arribar a un compromís polític.

El PD ja havia amenaçat amb presentar aquesta moció en cas que el president interí no aprovés les nominacions, que seran votades a l'Assemblea Nacional, un procés d'especial rellevància en l'actual context, ja que la cort ha de validar la destitució de Yoon, aprovada pel Parlament després de la imposició de la llei marcial.

Yoon, que va justificar la sorprenent declaració de llei marcial per l'existència de "forces antiestatals" que intentaven revertir l'ordre democràtic, té previst explicar la seva postura davant dels jutges del Constitucional, segons la seva defensa, essent així el primer de la història del país a fer-ho.