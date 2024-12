El Parlament de Corea del Sud aprova la destitució del president per declarar la llei marcial

La segona moció per aconseguir la seva destitució tira endavant amb el vot a favor de 204 diputats

La mesura queda en mans del Constitucional, que haurà d'avalar la destitució

MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Corea del Sud ha aprovat aquest dissabte la moció de destitució presentada contra el president del país, Yoon Suk-yeol, per declarar la llei marcial, una mesura que es va revocar hores després de ser decretada i que ha provocat una crisi interna al país.

La votació s'ha saldat finalment amb 204 vots a favor de destituir Yoon, 85 en contra, tres abstencions i vuit vots nuls, segons les informacions de l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

Es tracta de la segona moció sotmesa a votació a l'Assemblea Nacional del país en una setmana. Dissabte passat, la iniciativa no va obtenir la majoria necessària per tirar endavant a causa del rebuig del partit de Yoon, el governamental Partit del Poder Popular, que compta amb 108 escons i els diputats dels quals, no obstant això, sí s'han desmarcat aquest dissabte de la disciplina de partit.

Per aprovar la mesura, calia el suport de 200 dels 300 diputats que conformen el Parlament --en una votació amb la presència de més de la meitat dels parlamentaris.

Yoon, que va anunciar el 3 de desembre la llei marcial en un inesperat discurs a la nació en què va acusar els diputats opositors de simpatitzar amb Corea del Nord, ha estat inhabilitat i les seves funcions queden en mans del primer ministre, Han Duck-soo, fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre el seu cessament.

La cort té 180 dies per fer-ho i, segons la Constitució sud-coreana, haurà d'avalar la mesura perquè es faci efectiva. Per això, sis d'un total de nou jutges que componen el tribunal han de votar a favor --si bé actualment hi ha tres vacants, per la qual cosa els sis restants hauran de donar suport unànime a la destitució.

Un cop el Constitucional doni el vistiplau, s'han de convocar eleccions anticipades en un període de 60 dies. Així, Yoon es convertirà en el segon president de la història del país --juntament amb Park Geun-hye el 2016-- que ha estat destituït durant el mandat.

Yoon, que ha demanat perdó pels fets, continua defensant la seva decisió, adoptada per "protegir" el país de les "forces contràries a l'Estat". No obstant això, el text d'aquesta segona moció inclou acusacions en contra seva per donar directrius a les forces de seguretat per detenir diputats opositors durant les poques hores en què va estar vigent la llei marcial, decisió per la qual s'han hagut de disculpar diversos alts càrrecs --entre ells l'exministre de Defensa, que va ser detingut per la seva presumpta implicació.

Paral·lelament, la Fiscalia continua amb les investigacions contra Yoon i diversos membres del seu Gabinet per presumpta insurrecció i traïció, per la qual cosa té prohibit abandonar el país.