París reobre als banyistes parts del riu Sena per primera vegada en més d'un segle

Centenars de banyistes parisencs han nedat per primer cop al Sena des del 1923, en la culminació de les tasques de neteja de l'emblemàtic riu de la capital francesa que van començar amb els Jocs Olímpics de l'any passat.

Les aigües del Sena han quedat obertes al públic en tres parts del recorregut, a Bras Marie, davant de l'illa de Saint-Louis; a Bercy, prop de la Biblioteca Nacional; i a Grenelle, davant de l'illa dels Cignes, a pocs passos de la Torre Eiffel.

Si bé la natació és gratuïta i està oberta al públic, segons l'Ajuntament de París, no s'hi podrà accedir sense condicions. Els banyistes hauran de tenir almenys catorze anys i mesurar almenys 1,40m. L'ús de boia de seguretat continuarà sent obligatori, i hi haurà almenys tres socorristes presents en tot moment a cada zona.

A més, no serà possible banyar-se en tot l'ample del riu, enormement susceptible a l'efecte de la navegació i a les inclemències temporals en altres punts del seu recorregut. Les autoritats han habilitat "espais segurs" i declarat la resta d'aigües com a braves, el bany de les quals continua prohibit a París.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha estat present en la reobertura després de signar fa una setmana el decret que autoritzava l'accés a les aigües en un "moment històric" després d'un parèntesi de més de cent anys; les zones de bany estaran obertes fins al 31 d'agost.