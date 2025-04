Papa.- El Vaticà xifra en més de 150.000 persones els assistents al funeral de Francesc

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Més de 150.000 persones s'han congregat aquest dissabte a la Plaça de Sant Pere per assistir a la missa funeral del papa Francesc, segons xifres donades a conèixer pel Vaticà, que afegeix que el flux continua durant el matí, fet pel qual és previsible que aquesta dada vagi augmentant.

Hi ha prop de 100.000 persones a la Via della Conciliazione, però la xifra total d'assistents arriba als 150.000, i a més "el flux continua".

Segons el servei de protecció civil, s'espera l'assistència de més de 200.000 persones.

Abans de despuntar l'alba, entorn de les 6 del matí, els fidels han començat a accedir a la plaça per agafar el lloc més proper a la basílica, per darrere de la zona reservada per al clergat i les autoritats.

Al voltant de la plaça s'han instal·lat quatre pantalles gegants: dues davant de la zona d'autoritats i dues al començament de la columnata de la plaça, una a cada costat.

El funeral ha començat a les 10, primer dia de Novendials, a l'atri de la Basílica de Sant Pere del Vaticà.