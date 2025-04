Trump torna als EUA després del retrobar-se amb Zelenski i saludar Von der Leyen a Roma

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha començat el vol de retorn al seu país després d'anar amb la seva dona i primera dama Melania al funeral del papa Francesc a Roma.

Trump ha protagonitzat, poc abans de la missa, una trobada cara a cara amb el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, la primera després de la picabaralla que els va enfrontar al febrer davant dels mitjans durant una reunió a la Casa Blanca.

Zelenski ha celebrat la trobada mentre que Trump no s'hi ha pronunciat de moment. El portaveu de la Presidència ucraïnesa, Sergeii Nikiforov, va aventurar una possible segona reunió al final del funeral però de moment no n'hi ha informació.

Abans de sortir de Roma, Trump va mantenir un breu intercanvi d'impressions amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb qui va acordar reunir-se en un futur, segons fonts comunitàries a Europa Press.