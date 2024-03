El Papa revela que el 2005 el van utilitzar per "bloquejar l'elecció de Ratzinger i negociar un tercer candidat"

Diu que Benet XVI era "el seu candidat"



ROMA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El Papa ha revelat que en el conclave del 2005, després de la mort de Joan Pau II, els cardenals electors van utilitzar el seu nom per "bloquejar l'elecció de Ratzinger i després negociar un tercer candidat diferent".

"Jo vaig arribar a tenir quaranta dels cent quinze vots a la Capella Sixtina. N'hi havia prou per frenar la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, perquè, si m'haguessin continuat votant, ell no hauria pogut aconseguir els dos terços necessaris per ser triat papa", narra en el llibre 'El sucesor', (Planeta) escrit pel Papa Francesc en col·laboració amb el corresponsal de l''ABC' al Vaticà, Javier Martínez-Brocal, que es publica el 3 d'abril.

En un extracte del llibre avançat per l''ABC', que recull Europa Press, Francesc assegura que els cardenals juren no revelar el que passa en el conclave, però els papes tenen llicència per explicar-ho. En aquest conclave --la dada és coneguda--, a mi em van utilitzar", relata.

El Papa detalla aquesta "maniobra" i deixa clar que en votar-lo "la idea dels que hi havia darrere dels vots" no era que el llavors cardenal Jorge Mario Bergoglio sortís triat.

"Va ser una maniobra en tota regla. La idea era bloquejar l'elecció del cardenal Joseph Ratzinger. M'utilitzaven a mi, però per darrere ja estaven pensant a proposar un altre cardenal. Encara no estaven d'acord sobre qui, però ja estaven a punt de llançar un nom. Em van explicar, més tard, que no volien un papa 'estranger'", afegeix.

Així mateix, Francesc també revela que en el conclave que va començar dilluns 18 d'abril del 2005, el seu candidat era el llavors cardenal Joseph Ratzinger.

"Era l'únic que en aquell moment podia ser papa. Després de la revolució de Joan Pau II, que havia estat un pontífex dinàmic, molt actiu, amb iniciativa, que viatjava... feia falta un papa que mantingués un equilibri sa, un papa de transició", assegura sobre el seu vot.

"I és veritat. Si n'haguessin triat un com jo, que fa molt embolic, no hauria pogut fer res. En aquell moment, no hauria estat possible. Jo en vaig sortir content. Benet XVI va ser un home que va acompanyar el nou estil", explica.

També detalla que Benet XVI va trobar "molta resistència dins del Vaticà".

"Què estava dient l'Esperit Sant a l'Església amb aquest nou papa? Amb l'elecció de Joseph Ratzinger estava dient: 'Aquí mano jo. No hi ha espai per a maniobres'", conclou.