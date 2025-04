El papa reapareix en públic a la plaça de Sant Pere: "Bon diumenge a tots i gràcies"

El pontífex, que porta cànules nasals per rebre oxigen, va aparèixer el dia de la missa del Jubileu dels Malalts

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha reaparegut aquest diumenge al matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà, dues setmanes després de rebre l'alta hospitalària.

"Bon diumenge a tots i gràcies", ha dit el pontífex amb alguna dificultat des de l'altar als fidels que es trobaven a la plaça durant la missa del Jubileu dels Malalts.

El papa, que tenia unes petites cànulas nasals per rebre oxigen, ha estat assegut en una cadira de rodes durant uns pocs minuts, saludant els fidels.

Francisco, convalescent a la Casa Santa Marta des del passat 23 de març, després de ser donat d'alta de l'Hospital Gemelli, continua registrant lleugeres millores en la respiració, motricitat i veu, segons les últimes dades aportades per l'Oficina de Premsa de la Santa Seu.

LA MALALTIA ÉS UNA ESCOLA

Monsenyor Rino Fisichella, proprefecte del dicasteri per l'evangelització, ha llegit l'homilia del papa Francesc a la missa jubilar dels malalts en la qual ha assegurat que "no és fàcil" estar malalt, però és una "escola" en la qual s'aprèn a estimar i ser estimat.

"Benvolguts germans i germanes malalts, en aquest moment de la meva vida comparteixo molt amb vostès: l'experiència de la malaltia, de sentir-nos febles, de dependre dels altres para moltes coses, de tenir necessitat de suport. No sempre és fàcil, però és una escola en la qual aprenem cada dia a estimar i a deixar-nos estimar, sense pretendre i sense rebutjar, sense lamentar i sense desesperar, agraïts a Déu i als germans pel bé que rebem", ha confessat.

Francesc s'ha dirigit als metges, infermers i membres del personal als quals ha assegurat que el senyor els "ofereix l'oportunitat de renovar contínuament la seva vida, i nodrir-la de gratitud, de misericòrdia i d'esperança".

"Permetin que la presència dels malalts entri com un do en la seva existència, per guarir els seus cors, purificar-los de tot el que no és caritat i escalfar-los amb el foc ardent i dolç de la compassió", ha assenyalat.

Finalment, el pontífex ha assegurat que l'habitació de l'hospital i el jaç de la malaltia "poden ser llocs on s'escolta la veu del senyor". "Ens diu també a nosaltres: 'Jo estic a punt de fer alguna cosa nova: ja està germinant, no se n'adonen?'", ha conclòs.