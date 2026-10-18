El Papa reapareix per resar l'Àngelus després de la seva operació de pulmó: "Reprendré gradualment la meva activitat"

MADRID 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha reaparegut aquest diumenge per resar l'Àngelus al Vaticà després de l'operació a la qual es va sotmetre el passat dimarts 13 d'octubre per un adenocarcinoma pulmonar, en què li van extirpar el lòbul inferior del pulmó dret. "Superada aquesta fase delicada, ara reprendré gradualment la meva activitat", ha anunciat des de la finestra de l'apartament pontifici del Palau Apostòlic.
"Vull agrair a tots aquells que aquests dies han resat per mi, he sentit realment el vostre suport", ha expressat el Pontífex davant els fidels congregats a la plaça de Sant Pere, i ha mostrat el seu "especial reconeixement als metges, als infermers i a tot el personal del Policlínic Gemelli", l'hospital de Roma on s'ha dut a terme l'operació.
Així mateix, Lleó XIV ha incidit que aquesta experiència li ha fet "veure de manera particular la proximitat d'aquells que passen per una malaltia", com ha afirmat en acabar la pregària. "Gràcies novament, gràcies a tots", ha insistit el Papa, somrient i amb bon aspecte, entre els aplaudiments i aclamacions dels fidels.
El Papa va abandonar aquest dissabte a les 15.30 hores l'Hospital Gemelli pel seu propi peu després de rebre l'alta hospitalària per la intervenció quirúrgica a la qual es va sotmetre el passat dimarts.
Lleó XIV va sortir caminant per la porta central del centre hospitalari i va saludar l'equip mèdic que l'ha atès durant la seva estada, el personal sanitari i la gent que l'esperava a l'exterior.
"Segons les anàlisis de sang, la radiografia de tòrax realitzada aquest matí i l'avaluació de l'estat clínic del pacient, s'ha determinat que el Sant Pare està en condicions de rebre l'alta", ha detallat el Vaticà.
La notícia de l'alta va ser anunciada pel doctor Luigi Carbone, director de la Direcció de Salut i Higiene de la Governació de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, i el professor Stefano Margaritora, cap de l'equip de cirurgia toràcica que va operar Lleó XIV al Policlínic Gemelli.