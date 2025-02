El Papa presenta un quadre clínic complex i continuarà hospitalitzat per la bronquitis

-/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc presenta un quadre clínic complex i continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on està hospitalitzat des de divendres a causa de la bronquitis que pateix.

El Vaticà ha informat que els resultats de les proves dutes a terme els darrers dies i les d'aquest dilluns han demostrat una infecció polimicrobiana de les vies respiratòries que ha determinat un canvi addicional en la teràpia.

Així, tots els exàmens duts a terme fins aquest dilluns al papa Francesc indiquen un quadre clínic complex que requerirà una hospitalització adequada.

Francesc, de 88 anys, pateix una bronquitis que els darrers dies li ha impedit desenvolupar amb normalitat la seva agenda, li dificultava la lectura dels discursos i finalment l'ha obligat a hospitalitzar-se per rebre un diagnòstic i els subsegüents tractaments mèdics.

El Papa afirmava diumenge al matí que encara necessita tractament per recuperar-se de la bronquitis i va agrair l'atenció dels metges i infermers de l'Hospital Gemelli de Roma.

"M'hauria agradat ser entre vosaltres però, com sabeu, soc aquí al Policlínic Gemelli perquè encara necessito algun tractament per a la meva bronquitis", va indicar el Papa en el discurs de l'oració de l'àngelus que va deixar escrit en no poder-lo pronunciar.