Publicat 08/11/2026 18:32

El Papa Lleó XIV lamenta "profundament" el tiroteig de Cracòvia i crida a la cerca de pau i concòrdia

Policia després del tiroteig a Cracòvia
Kai Jane/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa Lleó XIV s'ha declarat "profundament entristit" en conèixer la notícia del tiroteig d'aquest dissabte a la plaça del Mercat Principal de Cracòvia (Polònia), en què 6 persones han mort i més d'una dotzena han resultat ferides per trets d'un individu que va obrir foc indiscriminadament des d'un cotxe.

Així s'ha expressat el Pontífex mitjançant un telegrama difós aquest diumenge i signat pel secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin.

Al missatge, el Pontífex expressa la seva "proximitat espiritual" a tots els afectats per l'atemptat i invoca la intercessió de la Mare de Déu, "Reina de Polònia".

El Papa, que es troba a l'Uruguai en un viatge apostòlic en què visitarà també l'Argentina i el Perú, ha implorat a més "el do de l'esperança cristiana" per a les famílies afectades i per a aquells que "viuen el dol" per les víctimes.

El telegrama conclou amb la garantia de l'oració del Pontífex i la seva Benedicció Apostòlica, així com amb una exhortació a "perseverar incansablement en la cerca de la pau i la concòrdia".

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