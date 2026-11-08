El Papa Lleó XIV lamenta "profundament" el tiroteig de Cracòvia i crida a la cerca de pau i concòrdia

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MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV s'ha declarat "profundament entristit" en conèixer la notícia del tiroteig d'aquest dissabte a la plaça del Mercat Principal de Cracòvia (Polònia), en què 6 persones han mort i més d'una dotzena han resultat ferides per trets d'un individu que va obrir foc indiscriminadament des d'un cotxe.
Així s'ha expressat el Pontífex mitjançant un telegrama difós aquest diumenge i signat pel secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin.
Al missatge, el Pontífex expressa la seva "proximitat espiritual" a tots els afectats per l'atemptat i invoca la intercessió de la Mare de Déu, "Reina de Polònia".
El Papa, que es troba a l'Uruguai en un viatge apostòlic en què visitarà també l'Argentina i el Perú, ha implorat a més "el do de l'esperança cristiana" per a les famílies afectades i per a aquells que "viuen el dol" per les víctimes.
El telegrama conclou amb la garantia de l'oració del Pontífex i la seva Benedicció Apostòlica, així com amb una exhortació a "perseverar incansablement en la cerca de la pau i la concòrdia".