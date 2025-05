Lleó XIV demana l'alto-el-foc "immediat" a Gaza i Ucraïna en el seu primer Regina Caeli

ROMA 11 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

El papa Lleó XIV ha demanat el cessament immediat del foc a Gaza i a Ucraïna i ha pregat perquè s'obri "el miracle de la pau", aquest diumenge durant el seu primer Regina Caeli, des de la balconada central de la Basílica de Sant Pere.

"Mai més la guerra. Porto en el meu cor el patiment de l'estimat poble ucraïnès. Que es faci el possible per aconseguir al més aviat possible la pau autèntica, justa i duradora. Que s'alliberi tots els presoners i que els nens puguin tornar a les seves famílies. Em causa molt dolor el que està passant a la Franja de Gaza. Que cessi immediatament el foc, que es doni ajuda humanitària a l'extenuada població civil i que s'alliberi tots els ostatges. En canvi, he rebut amb satisfacció l'anunci del cessament del foc entre Índia i Pakistan", ha dit.

Així, ha desitjat que en les properes negociacions es pugui aconseguir un acord durador. També ha recordat "tants altres conflictes" al món.