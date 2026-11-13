El papa Lleó XIV demana davant 50.000 joves a Lima que posin els seus talents al servei dels altres

Daniel Dal Zennaro / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha instat aquest dijous per la nit a uns 50.000 joves reunits a l'Estadi Nacional de Lima a posar les seves capacitats al servei dels altres, reservar moments de silenci per destriar la seva vocació i no deixar-se enganyar per la falsa idea que és necessari experimentar el pecat per gaudir plenament de la vida.
En el marc de la Vigília d'Oració amb els Joves i Universitaris celebrada en la seva segona jornada de visita apostòlica al Perú (país del que posseeix la nacionalitat des de 2015), el Pontífex ha definit als assistents d'entre 16 i 35 anys com el "signe d'esperança" que necessita la nació sud-americana.
"Apassionin-se per tot el que mereix la pena, per la qual cosa és veritable, bo i bell. Conreïn els seus talents, descobreixin la riquesa de la seva cultura, atreveixin-se a emprendre projectes generosos", ha proclamat el Sant Pare després d'escoltar els testimoniatges de diversos joves i saludar expressament als fidels arribats des de diferents parts del país andí.