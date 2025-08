El papa Lleó XIV acomiada el Jubileu dels Joves: "Estem amb els joves de Gaza i Ucraïna"

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El papa Lleó XIV, en finalitzar la missa jubilar dels joves celebrada aquest diumenge, ha resat l'àngelus amb els centenars de milers d'assistents reunits aquest cap de setmana a Tor Vergata, als afores de Roma, on ha tingut un record especial cap a aquells joves "la terra dels quals està ensagnada per les guerres". "Estem amb els joves de Gaza, estem amb els joves d'Ucraïna", ha afirmat.

Des d'un escenari vermell, blanc i daurat, el pontífex ha celebrat la santa missa i, a continuació, ha resat l'àngelus i impartit la seva benedicció final en diversos idiomes, també en espanyol, com indica el portal oficial del vaticà 'Vatican News', que precisa que aquest esdeveniment ha reunit més d'un milió de persones, uns 7.000 sacerdots i més de 450 bisbes procedents de 146 països de tot el món.

En aquest sentit, el papa ha dirigit unes paraules de consol i alè, en anglès, a tots els joves que viuen els conflictes bèl·lics. "Estem més a prop que mai dels joves que pateixen els mals més greus, causats per altres éssers humans. Estem amb els joves de Gaza, estem amb els joves d'Ucraïna, amb els de totes les terres ensangonades per la guerra", ha assegurat.

A parer seu, els joves "són el signe que un món diferent és possible, un món de fraternitat i amistat, en què els conflictes s'afronten no amb les armes, sinó amb el diàleg". "Sí, amb Crist és possible! Amb el seu amor, amb el seu perdó, amb la força del seu esperit", ha afegit en espanyol.

També ha expressat un "particular record per a María i Pascale, les dues joves pelegrines, una espanyola i l'altra egípcia" que van morir mentre es dirigien al Jubileu, com afegeix 'Vatican News'.

En el cas de l'espanyola María Cobo, de 30 anys, precisa que va morir el passat 30 de juliol abans d'arribar a Roma per problemes de salut mentre que Pascale Rafic, de divuit anys, originària d'Egipte, va morir aquest 2 d'agost d'un infart mentre viatjava amb autobús a la parròquia d'Artena, a Roma, on assistia a les celebracions del Jubileu. Per aquest motiu, Lleó XIV va rebre aquest dissabte les seves companyes de viatge com a mostra de consol i ànim, com indica el portal.

El papa també ha agraït "als bisbes, als sacerdots, a les religioses i als religiosos, als educadors" acompanyar els assistents i "també a tots aquells que han resat per aquest esdeveniment i hi han participat espiritualment".