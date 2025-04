Papa.- El llegat de Francesc: 7 exhortacions, 39 constitucions apostòliques, cartes, 2 butlles i 10 consistoris

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El Vaticà ha donat a conèixer un document amb un resum del pontificat de Jorge Mario Bergoglio, un text introduït en un tub i dipositat en el fèretre durant el ritus de tancament a la basílica de Sant Pere, i que destaca que va promulgar 7 exhortaciones i 39 constitucions apostòliques, va escriure nombroses cartes i va fer 10 consistoris.

El document cita que va promulgar 7 exhortaciones apostòliques, 39 constitucions apostòliques, va escriure nombroses cartes apostòliques, la majoria d'elles en forma de Motu proprio, 2 butlles per la Indicció d'Anys Sants, a més de les Catequesis propostes en les Audiències Generals i les al·locucions pronunciades a diverses parts del món.

A més, després d'instituir els Secretariats per a la Comunicació i per l'Economia, i els Dicasteris per als Laics, la Família i la Vida i pel Servei del Desenvolupament Humà Integral, va reformar la Cúria Romana amb la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium (19 de març de 2022).

També va modificar el procés canònic per a les causes de declaració de nul·litat matrimonial en el CCEO i el CIC (M.P. Mitis et misericors Iesus i Mitis Iudex Dominus Iesus) i va endurir la legislació sobre delictes comesos per representants del clergat contra menors o persones vulnerables (M.P. Vos estis lux mundi).

Més que cap dels seus predecessors, va ampliar el Col·legi Cardenalici, convocant 10 consistoris en què va crear 163 cardenals, entre ells 133 electors i 30 no electors, procedents de 73 nacions, 23 de les quals no havien tingut mai un cardenal. Va convocar 5 Assemblees del Sínode dels Bisbes, 3 Assemblees Generals ordinàries, dedicades a la família, els joves i la sinodalitat, 1 extraordinària de nou sobre la família, i 1 especial per a la Regió Panamazònica.

Va exercir el seu ministeri petrí amb dedicació al diàleg amb els musulmans i amb representants d'altres religions, convocant-los en ocasions a reunions d'oració i signant Declaracions Conjuntes a favor de la concòrdia entre membres de diferents confessions, com el Document sobre la Fraternitat Humana signat el 4 de febrer de 2019 a Abu Dabi amb el líder sunnita al-Tayyeb. El seu amor pels últims, els ancians i els petits el va portar a endegar les Jornades Mundials dels Pobres, els Avis i els Nens. També va instituir el diumenge de la Paraula de Déu.

A més es recorda que, davant de la propagació de la pandèmia del Covid-19, la tarda del 27 de març de 2020 va voler resar tot sol a la plaça de Sant Pere, la columnata de la qual abraçava simbòlicament Roma i el món, per la humanitat espantada i ferida per la malaltia desconeguda. Els últims anys del seu pontificat han estat marcats per nombroses crides en favor de la pau, contra una Tercera Guerra Mundial a trossos en diversos països, especialment a Ucraïna, així com a Palestina, Israel, Líban i Myanmar.

Finalment, el document assenyala que el Pontífex va proposar el seu programa apostòlic en l'exhortació Evangelii gaudium (24 de novembre de 2013). Els principals documents inclouen 4 encíclicas: Lumen fidei (29 de juny de 2013) que aborda el tema de la fe en Déu, Laudato si' (24 de maig de 2015), que toca el problema de l'ecologia i la responsabilitat de la humanitat en la crisi climàtica, Fratelli tutti (3 d'octubre de 2020), sobre la fraternitat humana i l'amistat social, Dilexit nos (24 d'octubre de 2024), sobre la devoció al Sacratíssim Cor de Jesús.

"Francesc ha deixat a tots un admirable testimoni d'humanitat, de vida santa i de paternitat universal", conclou el document.