El papa imparteix la benedicció urbi et orbi i desitja bona Pasqua des de la basílica de Sant Pere

El pontífex demana el desarmament, el cessament del foc i l'alliberament d'ostatges: "La pau no és possible sense un veritable desarmament"

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha sortit aquest Diumenge de Resurrecció a la balconada principal de la basílica de Sant Pere per impartir la benedicció urbi et orbi. "Germans i germanes, bona Pasqua", ha afirmat el pontífex que ha estat assegut a la cadira de rodes durant tot l'acte.

El papa Francesc, sense cànules nasals, ha volgut saludar i estar present en aquesta segona part de la celebració de Pasqua i ha dirigit la seva benedicció a tothom. "Que el Senyor ens beneeixi a tots en el nom del pare, del fill i de l'Esperit Sant", ha pronunciat amb una veu feble, després de la lectura del monsenyor Diego Ravelli, mestre de la cerimònia pontifícia i que ha llegit el missatge de Pasqua que ha recordat als pobles que continuen en conflicte, com Ucraïna, Israel o Palestina.

"El mal no ha desaparegut de la nostra història, romandrà fins al final, però ja no té el domini, ja no té poder sobre qui acull la gràcia d'aquest dia. La Pasqua és la festa de la vida", ha assegurat.

CESSAMENT DEL FOC A GAZA

El papa ha demanat a les parts bel·ligerants que "cessin el foc, alliberin els ostatges i prestin ajuda als que passen gana i aspiren a un futur de pau". "Em sento a prop del patiment dels cristians a Palestina i a Israel, així com a tot el poble israelià i a tot el poble palestí. És preocupant el creixent clima d'antisemitisme que s'està difonent arreu del món", ha llegit monsenyor Ravelli.

Així mateix, el pensament del papa s'ha dirigit a la comunitat cristiana de Gaza, on el "terrible conflicte continua portant mort i destrucció i provocant una dramàtica i indigna crisi humanitària". "Orem per les comunitats cristianes del Líban i de Síria. Mentre que aquest últim país afronta un moment delicat de la seva història, que anhelen l'estabilitat i la participació en la destinació de les seves respectives nacions", ha continuat el text.

També ha exhortat a orar per Orient Mitjà i pel Iemen, un país que "viu una de les pitjors crisis humanitàries". "Convido a tots a buscar solucions per mitjà d'un diàleg constructiu", ha subratllat el text.

Al seu torn, el papa ha apel·lat pel "desarmament" dels països per aconseguir un món sense guerres. "La pau no és possible sense un veritable desarmament. L'exigència que cada poble té de proveir a la seva pròpia defensa no pot transformar-se en una carrera general al rearmament. La llum de la Pasqua ens convida a derrocar les barreres que creen divisions i estan carregades de conseqüències polítiques i econòmiques", ha assenyalat.

RECORREGUT EN PAPAMÒBIL

Després de la celebració de Pasqua, el papa Francesc ha recorregut la plaça del Vaticà en el papamòbil saludant els nombrosos pelegrins presents.

En el seu recorregut, d'uns 25 minuts, el pontífex ha demanat aturar el vehicle per acostar-se a nens i bebès.

BREU TROBADA AMB JD VANCE

Prèviament a la benedicció urbi et orbi, el papa ha mantingut una breu trobada amb el vicepresident nord-americà, JD Vance, a la seva residència de Santa Marta, on continua la seva recuperació.

S'ha tractat de trobada "privada" cap a les 11.30 que va durar pocs minuts i "els va donar l'oportunitat d'intercanviar salutacions amb motiu del Diumenge de Pasqua", ha detallat el Vaticà.

Vance, que està de visita oficial a Itàlia, va ser rebut aquest dissabte al matí a la Secretaria d'Estat pel cardenal secretari d'estat, Pietro Parolin, que estava acompanyat pel secretari per a les relacions amb els estats i els organismes internacionals, l'arquebisbe Paul Richard Gallagher.