El Papa Francesc posa rumb a Papua Nova Guinea després de la seva visita a Indonèsia

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francesc ha posat rumb a Papua Nova Guinea aquest divendres després de finalitzar la seva visita a Indonèsia en el marc de la seva gira de dotze dies per Àsia i Oceania per impulsar el diàleg interreligiós, seguir evangelitzant Àsia i llançar un missatge clar per frenar el canvi climàtic alhora que posa a prova les seves capacitats físiques en un moment en el qual arrossega diversos problemes de salut.

El Pontífex romandrà al país durant dos dies, fins diumenge, on té previst una trobada amb les autoritats i la societat civil, una visita a una escola femenina fundada per les Germanes de la Caritat de Jesús i una reunió amb els responsables pastorals de Papua i les Illes Salomó, segons el portal de notícies del Vaticà.

L'aterratge està previst per les 18.50 hores (local) a l'aeroport internacional Jacksons de la ciutat de Port Moresby, i començarà la seva agenda l'endemà.