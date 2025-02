El papa Francesc passa "tranquil" la primera nit d'hospitalització per bronquitis

Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha passat "tranquil" la primera nit d'ingrés a l'hospital Gemelli de Roma, en el qual va ingressar ahir per una bronquitis que li està afectant les vies respiratòries.

El summe pontífex ha tingut una "nit tranquil·la" en la qual fins i tot s'ha moderat la febre lleu que l'afligia, segons fonts vaticanes citades per la televisió pública RAI i l'agència Ansa, si bé encara no ha transcendit cap comunicat oficial per part de la Santa Seu.

Les fonts citades pels mitjans italians i recollides per Europa Press han apuntat que és mostren "tranquil·litzades" a la vista que la teràpia que està rebent el papa millora la seva situació.

"Aquest matí ha esmorzat i ha llegit alguns diaris", ha indicat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni, per seguidament postil·lar que "les proves i les teràpies continuen".

El líder de l'Església Catòlica, de 88 anys, pateix una bronquitis que en els últims dies li ha impedit desenvolupar amb normalitat la seva agenda, ja que li dificultava la lectura dels seus discursos i finalment l'ha obligat a hospitalitzar-es per rebre diagnòstics i els subsegüents tractaments mèdics.

En essència, segons refereixen diverses fonts recollides per Ansa, el papa va arribar ahir a l'hospital Gemelli amb poc alè a causa de dificultats respiratòries que van lligades a un excés de flegmes.