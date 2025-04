El fèretre de Francesc es trasllada en papamòbil a la Basílica de Santa Maria la Major

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El fèretre de Francesc ha sortit de la Plaça de Sant Pere poc després sobre les 12.05 entre aplaudiments i es trasllada en papamòbil cap a la Basílica de Santa Maria La Major, on serà inhumat.

El taüt del papa viatja en un vehicle obert per permetre veure el fèretre als fidels que s'han apropat a acomiadar-lo pels carrers de Roma i ha sortit de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino.

La processó surt de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino, després passa per la Galeria Príncep Amadeu de Savoia-Aosta i continuarà per Corso Vittorio Emanuele. Una vegada que arribi a Piazza Venezia, girarà cap a la Via dei Fori Imperiali, arribarà al Coliseu i continuarà per Via Labicana i Via Merulana fins arribar a Piazza Santa Maria Maggiore.