El papa dona les gràcies als metges i té "confiança" en el seu tractament a l'hospital: "Resin per mi"

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha enviat aquest diumenge un missatge per al rés de l'àngelus en què afirma que continua "amb confiança" la seva hospitalització a l'Hospital Gemelli de Roma seguint els tractaments necessaris i ha agraït als professionals mèdics la seva feina.

"El descans també forma part de la teràpia. Agraeixo de cor als metges i al personal sanitari d'aquest hospital l'atenció que m'estan demostrant i la dedicació amb què fan el seu servei entre les persones malaltes", ha assegurat.

Així mateix, el pontífex ha agraït els missatges d'afecte i els dibuixos que li estan arribant de part dels nens. "Gràcies per aquesta proximitat i per les oracions de confortació que he rebut d'arreu del món. Encomano a tots la intercessió de María i els demano que resin per mi", ha destacat.

A més, ha recordat que aquest dilluns es compleix el tercer aniversari de la guerra d'Ucraïna, un esdeveniment "dolorós i vergonyós per a tota la humanitat". "Mentre renovo la meva proximitat al martiritzat poble ucraïnès, els convido a recordar a les víctimes de tots els conflictes armats i a resar pel do de la pau a Palestina, a Israel i a tot l'Orient Mitjà, a Myanmar, a Kivu i al Sudan", ha indicat.

Posteriorment, el papa s'ha dirigit als candidats al diaconat i a tots els participants al Jubileu dels Diaques, celebrat aquests dies al Vaticà, i que aquest matí han participat, a la Basílica de Sant Pere, en la missa presidida, per delegació del papa, per monsenyor Rino Fisichella, proprefecte del dicasterii per l'evangelització, que va llegir l'homilia preparada pel pontífex.

"Benvolguts germans diaques, vostès es dediquen a l'anunci de la paraula i al servei de la caritat; exerceixen el seu ministeri a l'Església amb paraules i obres, i porteu a tots l'amor i la misericòrdia de Déu", ha expressat.

"CONDICIONS CRÍTIQUES"

El Vaticà ha informat aquest diumenge que el papa Francesc ha passat una nit "tranquil·la" després de la crisi asmàtica que va patir ahir degut la pneumònia bilateral, derivada d'una bronquitis, que va motivar el seu ingrés fa més d'una setmana a l'Hospital Gemelli de Roma.

"La nit ha transcorregut tranquil·la, el papa ha descansat", ha informat la Santa Seu en un comunicat breu.

Dissabte al matí el papa Francesc va presentar una "crisi respiratòria asmàtica perllongada", que va requerir el subministrament d'oxigen. A més, les seves anàlisis de sang van revelar una baixada de plaquetes, associada a l'anèmia, que va requerir l'administració de transfusions de sang.

"Les seves condicions continuen sent crítiques, per tant, no està fora de perill", va resoldre ahir la Santa Seu.