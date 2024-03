El Papa demana a Zelensky "valentia" per alçar la "bandera blanca" i negociar amb Rússia

Ho diu en una entrevista de la Radiotelevisió Suïssa RSI que es preveu emetre el dia 20



ROMA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El Papa ha instat al govern de Volodimir Zelensky a tenir "valentia" per alçar la "bandera blanca" i negociar la fi de la guerra amb Rússia.

"És més fort que vegi la situació, que pensi en el poble, que tingui el valor de la bandera blanca, per negociar. Avui es pot negociar amb l'ajuda de les potències internacionals. La paraula negociar és valenta", ha declarat.

Francesc, en una entrevista enregistrada el febrer amb la Radiotelevisió Suïssa RSI, abans de l'última oferta de divendres del president turc Tayyip Erdogan d'acollir una cimera entre Ucraïna i Rússia per posar fi a la guerra.

"Quan veus que estàs derrotat, que les coses no van, has de tenir el coratge de negociar. Et fa vergonya, però amb quants morts acabarà? Negociar a temps, buscar alguns països que intervinguin. En la guerra d'Ucraïna, n'hi ha molts. Turquia s'ha ofert. I uns altres. Que no tinguin vergonya de negociar abans que empitjori", ha dit en l'entrevista que es preveu emetre el 20 de març però de la qual alguns mitjans italians ja han avançat fragments.

El Papa també ha contestat una pregunta sobre si s'havia ofert a negociar en els conflictes d'Ucraïna i de la Franja de Gaza: "Sóc aquí, i punt. He enviat una carta als jueus d'Israel, perquè reflexionin sobre aquesta situació. Negociar mai és rendir-se. És el valor de no portar el país al suïcidi. Els ucraïnesos, amb la història que tenen, pobrets, els ucraïnesos en l'època de Stalin quant van patir....".

LA INDÚSTRIA ARMAMENTÍSTICA

El Papa ha criticat que darrere de les guerres "està la indústria armamentística".

"Saps on són avui les inversions que donen més ingressos? La fàbrica d'armes. Es guanya per matar. Més ingressos: la fàbrica d'armes. Una guerra terrible", ha afegit.

A més, ha recordat que quan va viatjar l'any 2014 a Redipuglia (Itàlia) va plorar davant del monument commemoratiu de la Primera Guerra Mundial.

"Després em va passar el mateix a Anzio. Aleshores cada 2 de novembre vaig a un cementiri a celebrar-ho. L'última vegada vaig ser al cementiri britànic i vaig mirar l'edat dels nois. Ja ho he dit, però ho repetiré: quan es va commemorar el desembarcament de Normandia, tots els caps de Govern van celebrar aquesta data, però ningú va dir que en aquesta platja van quedar fins a 20.000 nois", ha afirmat, i ha repetit: "La guerra és una bogeria, és una bogeria".

També li han preguntat com responen els líders polítics que rep en el Palau Apostòlic quan els demana la pau: "Hi ha qui diu: és veritat però cal defensar-se... I aleshores t'adones que tenen la fàbrica d'avions per bombardejar als altres. Defensar-nos no, destruir. Com acaba una guerra? Amb mort, destrucció, nens sense pares. Sempre hi ha alguna situació geogràfica o històrica que provoca una guerra... Pot ser una guerra que sembla només per raons pràctiques. Però darrere d'una guerra està la indústria armamentística, i això significa diners".

El Papa també ha explicat que tots els dies a les set de la tarda truca per telèfon al sacerdot argentí Gabriel Romanelli, rector de la Sagrada Família de Gaza. "600 persones hi viuen i expliquen el que veuen: és una guerra. I la guerra la fan dos, no un. Els irresponsables són aquests dos que fan la guerra. Després, no només està la guerra militar, està la "guerra de guerrilles", diguem, de Hamás, un moviment que no és un exèrcit. És quelcom dolent", ha reflexionat.

I ha instat a no perdre l'esperança: "Mirem la història, les guerres que hem viscut. Totes acaben en acord".