El Papa demana superar la violència a Veneçuela i salvaguardar la sobirania del país:"El ben del poble ha de prevaler"

-/IPA via ZUMA Press/dpa - Arxiu
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha expressat aquest diumenge la seva preocupació pels recents esdeveniments a Veneçuela després que Estats Units arrestés aquest dissabte el president del país, Nicolás Maduro, a Caracas i posteriorment portar-lo a Nova York per ser jutjat.
"El bé de l'estimat poble veneçolà ha de prevaler sobre qualsevol altra consideració i portar-nos a superar la violència i a emprendre camins de justícia i de pau, salvaguardant la sobirania del país, garantint l'estat de dret consagrat en la Constitució, respectant els drets humans i civils de cada persona i de tots", ha afirmat el Pontífex des de la finestra del Palau Apostòlic.
Lleó XIV ha demanat per a Veneçuela treballar per construir junts un futur "serè de col·laboració, estabilitat i concòrdia", amb especial atenció als més pobres que pateixen a causa de la difícil situació econòmica.
A més, ha encomanat a tots els veneçolans a la intercessió de la patrona del país, la Verge de Coromoto, Patrona de Veneçuela, San José Gregorio Hernández i Santa Carmen Rendiles.
El Papa ha conclòs la seva intervenció amb una invitació a confiar en el Déu de la pau: "Seguim tenint fe en el Déu de la pau", ha instat.