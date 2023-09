El papa demana regular la migració amb responsabilitat: "Qui es juga la vida al mar no envaeix, busca vida"

Comença la seva segona jornada a Marsella visitant una casa de les Missioneres de la Caritat a la perifèria

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha apostat aquest dissabte a Marsella per una acollida justa dels migrants a Europa, facilitant l'entrada d'aquestes persones per vies legals, i ha rebutjat la propaganda alarmista sobre la realitat de la immigració.

"Les paraules invasió i emergència alimenten els temors de la gent i els ports es tanquen, però qui es juga la vida al mar no envaeix, busca acollida, busca vida", ha dit el Pontífex.

Durant la clausura de les 'Trobades Mediterrànies', el papa ha apel·lat a la responsabilitat europea i ha reiterat la petició de no tancar-se en la indiferència davant el drama de la migració. "Els que es refugien amb nosaltres no han de ser vistos com una càrrega que cal portar, sinó com dons", ha subratllat.

"Hi ha un crit de dolor que ressona per sobre de tot, i que està convertint el Mare Nostrum en Mare Mortum, el Mediterrani del bressol de la civilització a la tomba de la dignitat. És el crit ofegat dels germans i germanes migrants", ha dit Francesc assegut en una butaca blanca al centre de l'escenari instal·lat al Palais du Pharo de Marsella.

Aquesta crida ha anat acompanyada de la denúncia de les "campanyes alarmistes", de la "retòrica fonamentalista" i dels "nacionalismes antiquats i bel·ligerants que volen fer minvar el somni de la comunitat de nacions".

El Mediterrani és un "mirall del món" i "porta en si mateix una vocació global de fraternitat, únic camí per prevenir i superar els conflictes", segons les paraules del papa.

Durant set dies, més de 120 representants d'Esglésies i joves de les cinc ribes del Mediterrani han compartit els actuals desafiaments polítics, econòmics i mediambientals de la regió, però també les seves esperances per al futur, amb especial atenció a l'actual crisi migratòria.

Recordant el caràcter heterogeni i cosmopolita distintiu de Marsella, una "multitud de pobles" que "ha fet d'aquesta ciutat un mosaic d'esperança, amb la seva gran tradició multiètnica i multicultural", reflex de les múltiples civilitzacions del Mediterrani, el papa Francesc ha desenvolupat la seva reflexió entorn de tres aspectes que caracteritzen la ciutat del sud de França: el mar, el port i el far.

MARE NOSTRUM, BRESSOL DE LA CIVILITZACIÓ

Francesc ha observat que, sovint, se sent parlar de la història mediterrània com un "entramat de conflictes entre civilitzacions, religions i visions diferents", però això no ens ha de fer oblidar que el Mediterrani és un "bressol de civilització" i que el Mare Nostrum (el nostre mar) ha estat durant segles un espai de trobada "entre les religions abrahàmiques; entre el pensament grec, llatí i àrab; entre la ciència, la filosofia i el dret, i entre moltes altres realitats".

"El Mare Nostrum, en la cruïlla entre Nord i Sud, Est i Oest", ha dit el papa Francesc, "ens convida a oposar a la divisió dels conflictes la convivialitat de les diferències" " i, al mateix temps, "concentra els desafiaments del món sencer", inclòs el canvi climàtic.

ESCOLTAR EL CRIT DELS POBRES

Perquè el Mediterrani "torni a ser un laboratori de pau" al món, enmig del "mar de conflictes d'avui" i del ressorgir dels nacionalismes bel·ligerants, Francesc ha dit que s'ha d'escoltar el crit dels pobres com va fer Jesús a la vora del mar de Galilea. "És des del crit dels últims, sovint silenciós, que hem de partir de nou, perquè són rostres, no números", ha dit el papa.

Constatant que avui "el mar de la convivència humana està contaminat per la precarietat" que fereix fins i tot ciutats europees com Marsella, que afronten tensions comunitàries i un augment de la criminalitat, el papa Francesc ha insistit una vegada més en la urgència d'una sacsejada de consciència per dir "no" a la il·legalitat i "sí" a la solidaritat.

En la seva opinió "el veritable mal social no consisteix tant en el creixement dels problemes, sinó en el declivi de l'atenció" als més vulnerables: els joves abandonats a la seva sort, que són presa fàcil de la delinqüència, les famílies espantades, temoroses del futur, els ancians sols, els nens no nascuts, els crits de dolor que s'eleven des del nord d'Àfrica i el Pròxim Orient, inclosos els cristians que fugen de la persecució.

ABORDAR LA IMMIGRACIÓ AMB RESPONSABILITAT

El papa ha denunciat el fet que diverses ciutats mediterrànies hagin tancat els seus ports alimentant els temors de la gent: "invasió" i "emergència". Però qui arrisca la seva vida al mar no envaeix, busca acollida, ha aclarit Francesc.

Quant a l'"emergència" ha remarcat que el fenomen migratori no és tant una urgència momentània, sempre oportuna per agitar la propaganda alarmista, sinó una realitat del nostre temps, un procés que involucra tres continents entorn del Mediterrani i que ha de ser governat amb sàvia clarividència: amb una responsabilitat europea capaç d'afrontar les dificultats objectives".

També en aquest sentit, ha assenyalat, el "Mediterrani és un mirall del món", amb els països més pobres del Sud "assolats per la inestabilitat, els règims, les guerres i la desertització" que es dirigeixen al Nord, més ric.

"El Mediterrani és un mirall del món, amb el Sud girant-se cap al Nord; amb molts països en vies de desenvolupament, afligits per la inestabilitat, els règims, les guerres i la desertificació, que miren els que són acabalats, en un món globalitzat, en què tots estem connectats, però les diferències mai no havien estat tan profundes", ha declarat.

VISITA A UN CENTRE PER A PERSONES NECESSITADES

El papa Francesc ha iniciat la seva segona jornada a Marsella visitant un dels centres per a pobres i persones necessitades gestionat per les Missioneres de la Caritat, la congregació que va fundar la mare Teresa de Calcuta, al barri de Saint Mauront, a la perifèria de Marsella.

Francesc ha estat uns minuts en aquest centre que s'ocupa de pobres i necessitats, i ha saludat algunes de les persones que hi havia, entre les quals migrants procedents de diversos països que viuen en aquest barri.