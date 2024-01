El Papa demana la "prohibició universal" de la maternitat subrogada

ROMA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha demanat aquest dilluns 8 de gener la "prohibició universal" de la maternitat subrogada, durant un discurs davant els ambaixadors acreditats a la Santa Seu.

Per Francesc, el camí cap a la pau exigeix el respecte de la vida "començant per la del nen no nascut en el si matern, que no pot ser suprimida ni esdevenir un producte comercial". En aquest marc, ha deplorat "la pràctica de l'anomenada maternitat subrogada" que ofèn "greument la dignitat de la dona i del nen" i es basa en "l'explotació de la situació de necessitat material de la mare".

"Un fill és sempre un do i mai l'objecte d'un contracte", ha afirmat. Per tot això, ha demanat que la comunitat internacional es comprometi a "prohibir universalment aquesta pràctica".