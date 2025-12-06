El Papa demana una "pau desarmada i desarmant" i evitar la "temptació d'utilitzar les paraules com a armes"

Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Arxiu
MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha demanat una "pau desarmada i desarmant", així com evitar la "temptació d'utilitzar les paraules com a armes", segons ha informat Vatican News.
El Sant Pare ha rebut aquest dissabte les cartes credencials de tretze nous ambaixadors acreditats davant de la Santa Seu, en representació d'Uzbekistan, Moldàvia, Baréin, Sri Lanka, Pakistan, Libèria, Tailàndia, Lesotho, Sud-àfrica, Fiji, Micronèsia, Letònia i Finlàndia.
En donar-los la benvinguda durant l'Any Jubilar de l'Esperança, els va recordar el seu tema i ha destacat la seva crida a recuperar "la confiança" necessària, a l'Església i en la societat, en les relacions interpersonals, en les relacions internacionals i en la tasca de "promoure la dignitat de totes les persones i el respecte pel do de Déu que és la creació".
Així mateix, ha relacionat aquesta crida amb les seves primeres paraules com a bisbe de Roma, quan va invocar la salutació de Crist ressuscitat, 'la pau estigui amb vosaltres', i ha renovat la seva invitació a treballar pel que ell ha cridat una "pau desarmada i desarmant".
"La pau no és simplement l'absència de conflicte, sinó un do actiu i exigent... construït en el cor i des del cor. Requereix el compromís de renunciar a l'orgull i la venjança i resistir la temptació d'utilitzar les paraules com a armes. Aquesta visió es torna més urgent a mesura que la tensió geopolítica i la fragmentació continuen aprofundint-se de maneres que atabalen a les nacions i tiben els llaços de la família humana", ha assenyalat.
Referint-se a les conseqüències de la inestabilitat mundial, el Papa Lleó XIV ha apuntat que "els pobres i els marginats són els que més pateixen aquestes convulsions".
Fent-se ressò del Papa Francesc, ha recordat als diplomàtics que "la mesura de la grandesa d'una societat es troba en la forma en què tracta als més necessitats".
El Papa Lleó ha afirmat que "la Santa Seu no serà un espectador silenciós davant de les greus disparitats, injustícies i violacions dels drets humans fonamentals" en la seva comunitat global.
"La diplomàcia de l'Església s'orienta constantment al servei del bé de la humanitat, prestant especial atenció als pobres, els que es troben en situacions vulnerables o marginats per la societat", ha afegit.
El Papa ha instat així als nous ambaixadors acreditats a unir-se a la Santa Seu per fomentar una cooperació multilateral renovada "en un moment en què és tan necessària", expressant la seva esperança que junts puguin ajudar a la comunitat internacional a "asseure les bases per a un món més just, fraternal i pacífic".