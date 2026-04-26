El Papa demana que l'ús de l'energia nuclear estigui "al servei de la vida i la pau" en el 40 aniversari de Txernòbil

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El Papa ha fet una crida perquè l'ús de l'energia nuclear "estigui al servei de la vida i la pau" en el marc del 40 aniversari de l'accident de Txernòbil, un fet que, segons el Pontífex, "va marcar la consciència de la humanitat".
"Aquest fet segueix sent un advertiment sobre els riscos inherents a l'ús de tecnologies cada vegada més potents. Encomanem a la misericòrdia de Déu les víctimes i aquells que encara sofreixen les conseqüències", ha expressat Lleó XIV després de l'Ángelus aquest diumenge.
Així mateix, ha demanat que "en la presa de decisions a tots els nivells" prevalgui "sempre el discerniment i la responsabilitat", com ha afirmat des de la balconada de la plaça de Sant Pere al Vaticà.
EXISTEIXEN "LLADRES" QUE "SAQUEGEN LA TERRA LLIURANT GUERRES"
Durant l'Ángelus, el Papa ha instat als fidels al fet que "vigilin el seu cor" davant dels "lladres" que "poden robar" l'alegria personal.
En aquest sentit, ha identificat que alguns d'aquests "lladres" són els que "saquegen els recursos de la terra, fent guerres sagnants o alimentant el mal en qualsevol de les seves formes". "No fan més que arrabassar-nos a tots la possibilitat d'un futur de pau i serenitat", ha afirmat.
"Són aquells que, malgrat les aparences, coarten la nostra llibertat o no respecten la nostra dignitat; són creences i prejudicis que ens impedeixen tenir una visió clara dels altres i de la vida; són idees errònies que poden portar-nos a prendre decisions negatives; són estils de vida superficials o consumistes que ens buiden interiorment i ens impulsen a viure sempre fora de nosaltres mateixos", ha conclòs el Pontífex.